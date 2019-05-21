"بر السديرة" جنوب الطائف تودع 400 ألف ريال لمستحقّي الزكاة

لأكثر من 350 أسرة ما بين أرامل ومطلقات وأيتام ومرضى وأسر فقيرة ومتعفّفة

بدأت لجنة البحث بجمعية البر الخيرية بالسديرة جنوب محافظة الطائف، بإيداع وتحويل 400 ألف ريال مبالغ الزكاة الواردة من المحسنين لأكثر من 350 أسرة ما بين أرامل ومطلقات وأيتام ومرضى وأسر فقيرة ومتعففة.

وكانت اللجنة قد رشحت تلك الأسر لاستحقاق الزكاة من أصل 560 أسرة مسجلة بالجمعية، بعد إعطاء الرأي عليها من خلال البحث الميداني والمكتبي ومعرفة متوسط الدخل لكل فرد بتلك الأسر، وتم ترتيب تلك الأسر إلى فئات من الأشد حاجة إلى الأقل حاجة.

ويترأس هذه اللجنة إمام وخطيب جامع الحلاة وعضو مجلس الإدارة بالجمعية غازي بن عابد الزايدي، ومعه مدير الجمعية سليمان بن عبدالله الوذيناني وثلاثة من الباحثين الاجتماعيين.

ونوه رئيس مجلس إدارة الجمعية عبيد بن خلف الوذيناني، إلى روح التآلف والتواد بين أبناء مجتمعنا في مدّ يد العون من القادر المستطيع إلى الفقير المتعفف. وأفاد بأن الجمعية قد حصلت على هذه المبالغ من المحسنين لتوزيعها على مستحقّيها ممن تنطبق عليهم شروط استحقاق الزكاة.

وطالب رئيس الجمعية المحسنين، وخاصة من أهالي المنطقة، بالتبرع بالزكاة والصدقات للجمعية؛ ذلك لأن الجمعية هي الجهة الوحيدة المرخصة تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، وأن الجمعية لديها ملفات المستحقّين وعلى علم ودراية بحاجة كل أسرة. وذكر أن بعض المستفيدين قد حصلوا على مبالغ مالية في هذا الدعم وصلت إلى 8.625 ريالًا، وهو مستفيد من قرية الخرائق التابعة لنطاق خدمات الجمعية، وآخر من نفس القرية استلم مبلغ 7475 ريالًا، وهذا مستفيد آخر من قرية الحلاة استلم مبلغ 6900 ريال، ومستفيد من مركز سديرة استلم مبلغ 8050 ريالًا، وغيرهم، حسب عدد أفراد الأسرة وحسب الحاجة.

وقدم الوذيناني شكره البالغ لكلّ من تبرّع وساهم بزكاته ليدخل البهجة والسرور على هؤلاء المستحقين، وخصّ منهم اثنين من الداعمين من أهالي المنطقة؛ حيث تبرع أحدهما بمبلغ 200.000 ريال، والآخر بمبلغ 150.000 ريال، داعياً المولى عز وجل أن يجعل ما قدموه في ميزان حسناتهم هم ومن ساهم بالدعم. وناشد باقي المحسنين بالمنطقة بأن يكونوا مثل هؤلاء الداعمين.