وزير الصحة: التطعيم ولو بجرعة واحدة شرط أساسي للحج هذا العام

قال: حريصون على أن يكون حجاج بيت الله في وضع آمن وسلامة عالية

قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة: إن التطعيم ولو بجرعة واحدة؛ شرط أساسي للحج هذا العام.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الدوري الخامس للتواصل الحكومي للحديث عن ضوابط وآليات حج 1442هـ: حريصون على أن يكون حجاج بيت الله في وضع آمن وسلامة عالية، والمملكة تمتلك خبرات واسعة في التعامل مع الأوبئة.

وكانت وزارة الحج والعمرة، قد أعلنت اليوم أنه تقرر قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ على المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية فقط، بإجمالي 60 ألف حاج؛ وذلك في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وظهور تحورات جديدة له؛ مشددة على ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة، وأن تكون ضمن الفئات العمرية من (18 إلى 65 عامًا) للحاصلين على اللقاح؛ وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين.