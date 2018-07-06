شاهد .. فرضية حريق وإخلاء ثلاثة مرضى للمنطقة الحمراء بمستشفى العيص

نفذتها "صحة المدينة" لرفع كفاءة العاملين حفاظًا على سلامة المرضى

نفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة صباح أمس الخميس فرضية حريق وإخلاء وهمي في قسم تنويم الرجال بمستشفى محافظة العيص بحضور مدير إدارة القطاع والمستشفى عمر سعد الجهني وبمشاركة وتنظيم إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة منطقة المدينة المنورة وذلك لرفع كفاءة العاملين حفاظًا على سلامة المرضى.

وكان المستشفى قد بدأ في تنفيذ الفرضية بإجراء اتصال إلى عمليات الدفاع المدني بالمحافظة يفيد بوجود حريق في أحد أقسام التنويم للرجال بالمستشفى، وعلى الفور باشر الدفاع المدني بمشاركة إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي وفرق إسعافية من المستشفى و 3 مركبات إسعافية مجهزة بشكل كامل من مراكز الرعاية الصحية الأولية الواقعة بالقرب من المستشفى، ومركبة إسعاف من الدفاع المدني وأخرى من الهلال الأحمر السعودي.

وفي سيناريو الفرضية تم إخلاء خمسة مرضى من قسم تنويم الرجال وذلك بمساعدة الفرق الداخلية من المستشفى وفرق الدفاع المدني بالعيص كما تم عمل منطقة فرز للحالات التي تم إخلاؤها وتحديد المناطق الخضراء والحمراء والصفراء وتم تصنيف الحالات ‏ونقلها حسب معطيات الخطة إلى أقرب مستشفى حكومي لتقديم خدمات الرعاية الصحية والإسعافية.

كما تضمن السيناريو إخلاء ثلاثة مرضى إلى المنطقة الحمراء ومنها تحويلهم إلى أقرب مستشفى وكذلك إسعاف حالتين في المنطقة الخضراء.

فيما تم إخماد الحريق من قِبل العاملين بالقسم ومساعدة فرق الدفاع المدني كما قام المختصون بإجراء مسح لكامل القسم للتأكد من عدم وجود أي حالات أخرى وتم كذلك السيطرة على الحريق والدخان الصادر من الحريق ومن ثم تم تجهيز القسم من قِبل فرق الصيانة بالمستشفى ومعالجة جميع المشاكل المسببة للحريق وتم إعادة العمل بالقسم إلى طبيعته بعد نهاية الحدث الفرضي.

يُشار إلى أنه قبيل تنفيذ الفرضية قد تم عقد اجتماع مع جميع الجهات المشاركة لمناقشة خطة الفرضية وشرح أهداف الفرضية في رفع كفاءة أداء العاملين في القطاع حفاظًا على سلامة المرضى.