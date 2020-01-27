مقتل وإصابة 10 مدنيين بقصف ميليشيات الحوثي سوقاً شعبياً بتعـز

استهدف سوق "المقهاية" بمنطقة الضباب بصاروخ كاتيوشا

قُتل اليوم 3 مدنيين، وأصيب 7 آخرون، بقصف للميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران، استهدف سوقاً شعبياً غرب مدينة تعز اليمنية.

وقال مصدر محلي بالمحافظة وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ": إن القصف استهدف سوق "المقهاية" بمنطقة الضباب بصاروخ كاتيوشا؛ وهو ما أدى إلى مقتل 3 مدنيين، وإصابة 7 آخرين؛ تم إسعافهم لتلقي العلاج.

ميليشيات الحوثي

0

27 يناير 2020 - 2 جمادى الآخر 1441 08:17 PM

استهدف سوق "المقهاية" بمنطقة الضباب بصاروخ كاتيوشا

مقتل وإصابة 10 مدنيين بقصف ميليشيات الحوثي سوقاً شعبياً بتعـز

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 247

قُتل اليوم 3 مدنيين، وأصيب 7 آخرون، بقصف للميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران، استهدف سوقاً شعبياً غرب مدينة تعز اليمنية.

وقال مصدر محلي بالمحافظة وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ": إن القصف استهدف سوق "المقهاية" بمنطقة الضباب بصاروخ كاتيوشا؛ وهو ما أدى إلى مقتل 3 مدنيين، وإصابة 7 آخرين؛ تم إسعافهم لتلقي العلاج.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

ميليشيات الحوثي

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020