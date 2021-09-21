الأردن تسجل 870 إصابة جديدة بكورونا و9 حالات وفاة

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 870 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 815546 إصابة.



وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 792718 حالة شفاء بعد تسجيل 975 حالة إضافية، كما سجلت 9 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 10633 حالة.