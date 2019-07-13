"الاتحاد" يُعير لاعبًا لفريق تركي مجاناً مع تحمل جزء من رواتبه

قرار النادي أثار غضب الجماهير الرياضية

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد، في بيان له، موافقته على إعارة اللاعب غاري رودريجيز إلى نادي "فنربخشة" التركي، دون أن ذكر أي تفاصيل تختص بعقد ورواتب اللاعب وإعارته.

من جانبه، أعلن نادي "فنربخشة" التركي أن إعارة روردريجيز مجانية ولمدة عامين، بالإضافة إلى أن نادي الاتحاد ملزم بدفع ٦٠٪ من رواتب اللاعب البالغة ٤ ملايين يورو.

وعبرت الجماهير الرياضية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن استيائها من قرار إعارة اللاعب، واصفة هذه الخطوة بالفشل الإداري بعد خسارة النادي مقدم العقد، وإعارته لمدة عامين بلا مقابل. إضافة لدفع ٦٠٪ من رواتبه خلال مدة تمثيله للنادي التركي.

يذكر أن مجلس إدارة نادي الاتحاد السابق، برئاسة لؤي ناظر تعاقد مع لاعب الرأس الأخضر وفريق "غلطة سراي" التركي، غاري رودريجيز، بمبلغ ١٠ ملايين يورو؛ ليمثل صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمدة 4 مواسم ونصف، ولم يقضِ مع الاتحاد سوى نصف عام.