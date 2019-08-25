برئاسة الراجحي.. "شؤون الأسرة" يعقد جلسته السادسة ويدشن موقعه الإلكتروني

لفتح قنوات التواصل مع المهتمين بالشأن الاجتماعي والتنموي

رأس وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس شؤون الأسرة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم؛ الجلسة السادسة لمجلس شؤون الأسرة، بحضور الأمين العام للمجلس الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، وعدد من أعضائه، وذلك في مقر الوزارة بمدينة الرياض.

وبدأت الجلسة بكلمة افتتاحية للمهندس أحمد الراجحي؛ رحب فيها بالجميع، وأكد أهمية تكامل الأدوار لتمكين المجلس من تحقيق أهدافه ورؤاه، في ظل الحراك التنموي الذي تشهده المملكة برؤيتها الطموحة 2030، التي أولت الأسرة جلّ اهتمامها وجعلتها بكل مكوناتها شريكًا أساسيًّا في صناعة التغيير ضمن مستهدفات برامج التحول الوطني وجودة الحياة وتعزيز الشخصية الوطنية.

بعد ذلك استعرضت الدكتورة التويجري، الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وبدأت بتدشين الوزير للموقع الرسمي لمجلس شؤون الأسرة على شبكة الإنترنت، الذي يأتي ضمن أهداف المجلس في بناء منصّاته الإعلامية لفتح قنوات التواصل مع الأسرة بكل مكوناتها والمهتمين بالشأن الاجتماعي والتنموي، ويشكل قاعدة معلومات مهمة للأسرة في المملكة.

واطلع الحضور على عرض لجنة المرأة عن استراتيجية المرأة السعودية، بينما كان الموضوع الثالث المدرج على جدول أعمال منتدى الأسرة السعودية الثاني، الذي سينظمه المجلس خلال الفترة القادمة؛ حيث تمت مناقشة محاوره والموعد المقترح لانعقاده، تلاها استعراض لتقرير لجنة كبار السن الذي أصدرته اللجنة بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة كبار السن، واشتمل على كل الفعاليات التي أقامها المجلس بالشراكة مع عدد من الجهات ذات العلاقة، ثم توالت مناقشة كافة المواضيع المدرجة تباعاً؛ حيث شملت مقترح لجنة الطفولة الخاص بأهمية وجود لجنة استشارية للطفولة، وجدول أعمال الورشة التعريفية بحقوق الطفل، التي ستقام في 20 نوفمبر القادم بمناسبة اليوم العالمي للطفل، وتضمنت المحاور: خطة لجنة كبار السن لتفعيل اليوم العالمي لكبار السن في أكتوبر القادم، واختتم الاجتماع بعرض عن استراتيجية الأسرة، ومراجعة ما تمت مناقشته واعتماده من قبل الأعضاء وتدوينه في محضر الجلسة.

وفي نهاية انعقاد الجلسة قدمت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة، شكرها لرئيس المجلس وأعضائه على تفاعلهم مع جميع المواضيع المطروحة؛ من خلال الآراء والمقترحات التي قدموها، منوهةً إلى الدعم الكبير الذي تحظى به الأسرة بكل أفرادها من قبل قيادتنا الرشيدة، ويتجلّى ذلك في رؤية المملكة الطموحة 2030 وما تضمنته من أهداف وبرامج تسهم بشكل مباشر في تمكين الأسرة السعودية وتعزيز مكانتها.