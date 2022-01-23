9 دورات والمدة شهران.. تدشين برنامج "باحثون" بجامعة نجران

للفصل الثاني لطلاب وطالبات الدراسات العليا والتسجيل إلكتروني

دشّنت جامعة نجران ممثلةً بعمادة الدراسات العليا برنامجها التدريبي الأول "باحثون"، للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1443هـ، لطلاب وطالبات الدراسات العليا، والمتضمن 9 دورات تدريبية، ويستمر مدة شهرين.

ويتضمن البرنامج دورة في أساسيات إعداد الخطة البحثية، وطرق وإستراتيجيات التميز في الدراسات العليا، وأساليب توثيق البحث العلمي، ومهارات مراجعة الأدب البحثي والدراسات السابقة، ومهارات عرض نتائج الدراسة وتفسيرها ومناقشتها، وتطبيقات رقمية في البحث العلمي، إضافةً إلى تقنيات احترافية للبحث عن المعلومات، وأنواع البحوث العلمية ومناهجها، والاستعداد لمناقشة الرسالة العلمية.

وأوضحت عميدة الدراسات العليا الدكتورة أمل بنت ظافر الشهري؛ أن العمادة أتاحت التسجيل لجميع الراغبين في الحضور عن طريق بوابة التدريب للدورات التدريبية على موقع العمادة.