"مدني الجموم" يوزع المطبوعات التوعوية عن السلامة المنزلية ومخاطر الكهرباء

دشنت حملة "سلامتك بمنزلك غايتنا" والتي تستمر لثلاثة أسابيع

‎وزعت إدارة الدفاع المدني بمحافظة الجموم مطبوعات توعوية عن السلامة المنزلية ومخاطر الكهرباء والغاز على المواطنين والمقيمين في المراكز التجارية ونقاط فرز السيارات، وذلك في عدة مواقع بالجموم ومركز عسفان ومركز مدركة؛ بهدف رفع مستوى الوعي الوقائي في هذه الفترة التي تتطلب العزل المنزلي ومنع التجول.

وأطلقت المديرية العامة للدفاع المدني حملة "سلامتك بمنزلك غايتنا" والتي تستمر لمدة ثلاثة أسابيع وتنتهي في الثاني من شهر رمضان المقبل.