جامعة شقراء تستلهم من رؤية 2030 في الذكرى الخامسة لإطلاقها.. وتحقق عددًا من الإنجازات

شملت نجاحات أكاديمية وطبية وتكنولوجية ورياضية وبما يحافظ على القيم الوطنية

انطلاقًا من روح رؤية 2030 التي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، قبل خمس سنوات، تسعى جامعة شقراء، لإعادة هيكلة إداراتها وكلياتها وتخصصاتها بما يتماشى مع توجهات وأهداف الرؤية التي تسعى لتطوير التعليم والبحث العلمي، ووفقًا لما تضمنته رؤية 2030، حيث تشمل الرؤية توجهًا بإعادة هيكلة المناهج التعليمية والتخصصات الجامعية بما يتواءم مع الرؤية وبما يحافظ على القيم الوطنية.

كما تمكنت الجامعة، وخلال فترة وجيزة، من تحقيق مجموعة من الإنجازات في عدة مجالات متنوعة على الصعيد المحلي، وذلك بعد الخطوات المتسارعة التي تتخذها الجامعة لإرساء منظومة عمل مؤسسي تُسهم في تحديث وتطوير الأساليب التعليمية المستخدمة، وتحقيق معدلات أعلى من الجودة من خلال برامج أكاديمية معتمدة مع خطة مكتملة لإعادة هيكلة كل جهات الجامعة بما يضمن تأديتها للأدوار المنوطة بها بمهنية عالية، ولتسهم الجامعة بدورها مع مختلف الجامعات السعودية في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وتعمل الجامعة حاليًا وبشكل متواصل على مشروع إعادة الهيكلة، وهو مشروع وطني تقوم به جميع الجامعات السعودية، نسعى من خلاله إلى إعادة هيكلة الكليات والأقسام والتخصصات بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل ويتماشى مع رؤية المملكة 2030 الطموحة وذلك من خلال عدة خطوات منها: وضع خطة تنفيذية محكمة للانتقال من الاعتماد المؤسسي المشروط إلى الاعتماد المؤسسي الكامل، وضمان جودة المخرجات التعليمية وحوكمة الممارسات المؤسسية بشكل شمولي، والعمل على وضع خطة تنفيذية لتجهيز وتهيئة برامج درجة البكالوريوس المختلفة في الجامعة لتأهيلها للحصول على الاعتمادات البرامجية المحلية والدولية، إضافة إلى تبني مشروعات ومبادرات عدة لتعزيز المشاركة المجتمعية مع محيطها في المجتمع المحلي سواءً في شقراء أو فروع الجامعة المختلفة، والتفاعل مع الاحتياجات الثقافية والاجتماعية في سبيل تعزيز الاقتصاد المعرفي والتنمية المستدامة.

وجاء الاعتماد المؤسسي الذي حصلت عليه الجامعة أخيرًا من هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة، كأحد ثمار هذه الجهود المبذولة والعمل الدؤوب الذي تنفذه لجان نوعية متخصصة تم تشكيلها من كفاءات متميزة تم اختيارها بدقة لمراجعة وتحقيق كل متطلبات الاعتماد المؤسسي.