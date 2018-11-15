"مؤسسة النقد والسوق المالية" تنظمان ندوة الاستقرار المالي 2018

بحضور "الجدعان والتويجري والخليفي والقويز"

انطلقت في الرياض، اليوم, أعمال ندوة "الاستقرار المالي 2018م" في نسختها الثالثة، التي تنظمها مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" بالشراكة مع هيئة السوق المالية، بحضور وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، ومحافظ مؤسسة النقد الدكتور أحمد الخليفي، ورئيس مجلس هيئة سوق المال محمد القويز.

وألقى وزير المالية الكلمة الافتتاحية للندوة التي تركزت مواضيعها في مناقشة الفرص والتحديات التي قد تواجه النظام المالي وتطويره في المملكة من خلال ثلاثة محاور رئيسية تتضمن المبادرات والبرامج والخطط في إطار تحقيق الاستقرار المالي، والتطورات في القطاع الخاص والتداعيات على الاستقرار المالي، وأسواق المال في ظل تحقيق التوازن بين الاستقرار والتطوير، إلى جانب المبادرات المتعلقة ببرامج تطوير القطاع المالي، وذلك بمشاركة عدد من المتخصصين من صندوق النقد الدولي وعدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية ومديري البنوك، وممثلين من شركات التمويل والاستثمار.

وتضمنت الجلسة الأولى حضور وزير المالية، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، ورئيس مجلس هيئة السوق المالية، التي أدارها الدكتور سعيد الشيخ.

ونوقشت خلال الجلسة أهميةَ الاستقرار المالي في تحقيق رؤية المملكة 2030، ودور الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية في ضمان سلاسة التحول نحو تحقيق الرؤية، والنجاحات والتحديات حتى الآن في تحقيق أهداف رؤية 2030، ومحفزات النمو الاقتصادي الحقيقي في ظل برنامج التوازن المالي.

وتركزت الجلسة الثانية على مناقشة التطورات في الاقتصاد السعودي وتأثيرها على القطاع الخاص والاستقرار المالي، إضافة إلى التحديات المشتركة التي تواجه القطاع الخاص ودور الجهات الرقابية في مواجهتها، والترابط بين القطاع الحقيقي والمالي ودور السياسات الاحترازية الكلية خلال الدورات الاقتصادية.

وتحدث خلال هذه الجلسة كل من عبدالله الزامل من شركة الزامل للصناعة، وريما بهاييتا من بنك الخليج الدولي، وتركي المطيري من مؤسسة النقد العربي السعودي، والدكتور يوجينيو سيروتي من صندوق النقد الدولي، وأدارها مازن السديري.

وتناولت الجلسة الثالثة أهمية التوريق المالي ودوره في تطور الأسواق المالية، والمشتقات المالية والاستقرار المالي المزايا والمخاطر المحتملة، والتحديات والفرص في سوق التوريق المالية السعودية.

وتحدث فيها كل من جانيش رامني من بنك غولدمان ساكس، وسونيل شارما من بنك جي بي مورقان، وعبدالله بن غنام من هيئة سوق المال، وفابريس سوسيني من الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، وأدارها الدكتور ملحم الملحم.