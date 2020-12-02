"الجبير" يستقبل سفير أستراليا لدى المملكة

ثمّن جهوده في تعزيز العلاقات بين البلدين

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير دولة أستراليا لدى المملكة رضوان جادوات، الذي ودّعه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرًا لبلاده لدى المملكة.

وثمن "الجبير" الجهود الطيبة التي بذلها السفير "جادوات" في توثيق وتعزيز العلاقات بين المملكة ودولة أستراليا، متمنياً له دوام التوفيق.

وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل بن أحمد الجبير

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02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442 06:03 PM

ثمّن جهوده في تعزيز العلاقات بين البلدين

"الجبير" يستقبل سفير أستراليا لدى المملكة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير دولة أستراليا لدى المملكة رضوان جادوات، الذي ودّعه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرًا لبلاده لدى المملكة.

وثمن "الجبير" الجهود الطيبة التي بذلها السفير "جادوات" في توثيق وتعزيز العلاقات بين المملكة ودولة أستراليا، متمنياً له دوام التوفيق.

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وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل بن أحمد الجبير

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