محلل سياسي: طهران لا تفهم إلا لغة القوة.. وتهديدها للمنطقة سيُسقط نظامها

قال إن القوات الأمريكية لم تأتِ للسعودية للنزهة.. والمخربون سيدفعون الثمن

أكد المحلل السياسي د. أحمد الأنصاري أن "السعودية والولايات المتحدة الأمريكية لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه إيران وتهديداتها للمنطقة، وما حدث من حضور القوات الأمريكية للأراضي السعودية رسالة واضحة وصريحة لإيران؛ فهذه القوات لم تأتِ للنزهة أو حتّى التدريب.

وأوضح في حديث له مع إذاعة الرياض أن قرار المملكة استضافة جنود وعتاد أمريكي لمواجهة إيران يأتي في سياق التعاون المشترك بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وهي ثمرة علاقات استراتيجية واتفاقية دفاع مشترك ونتيجة لتهديدات إيران بإشعال حرب في المنطقة.

وأضاف أن القرار يأتي أيضاً في إطار حرص المملكة على استتباب الأمن في المنطقة وعدم إشعال حرب، وإشراك المجتمع الدولي في مواجهة إيران، مؤكداً أن إيران لا تفهم إلا لغة القوة، وتقول إنها تسعى لتوقيع اتفاقيات تعاون مشترك وعدم اعتداء، لكنها تتحدث بشيء وتفعل شيئاً آخر.

واستطرد: إذا قامت إيران باستهداف المملكة سيكون الرد قاسياً وحاسماً ومدمراً، والتفكير في إعادة تهديد المنطقة قد يؤدي إلى إسقاط النظام الإيراني الحالي.