139 حالة جديدة.. "كورونا" يرفع حصيلة قتلاه في كندا إلى 2.489

عدد الإصابات بلغ 45.791

كشفت بيانات رسمية نشرتها وكالة الصحة العامة في كندا، اليوم (الأحد)؛ أن إجمالي عدد حالات الوفاة الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد، ارتفع بأقل من ستة بالمئة خلال يوم ووصل إلى 2489 حالة.

وأوضحت الوكالة في بيان نقلته "رويترز"، أن عدد من جرى تشخيص إصابتهم بالفيروس ارتفع إلى 45791 شخصًا.

وكانت الأرقام في كندا أمس 2350 حالة وفاة، و44364 إصابة مؤكدة بالفيروس.