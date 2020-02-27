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وزير الشؤون: رجل مقيم من الجنسية الإيرانية وكان عائدًا من طهران

إستونيا تسجل أول إصابة بفيروس كورونا لشخص قادم من إيران

سجلت إستونيا أول حالة إصابة بفيروس كورونا لرجل عاد من إيران.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء، عن وزير الشؤون الاجتماعية الإستوني تانيل كييك قوله للتلفزيون الإستوني: "نتحدث عن مقيم دائم في إستونيا وليس عن مواطن إستوني"؛ مبينًا أنه مواطن إيراني.