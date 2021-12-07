مدرب الأخضر: أنا فخور باللاعبين .. لعبنا ضد عناصر لديهم خبرة كبيرة

قال مدرب المنتخب السعودي "لورينت"، إن فريقه واجه منتخبات تملك الخبرة في بطولة كأس العرب، مشيرًا إلى أنه فخور بجميع اللاعبين الذين شاركوا في البطولة.

وكان الأخضر ودّع البطولة، اليوم الثلاثاء، بخسارته أمام المغرب بهدف دون رد، ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة، التي تستضيفها الدوحة العاصمة القطرية.

وزاد المدرب الفرنسي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "المباراة كانت صعبة وللأسف استقبلنا هدفًا من ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول، أنا فخور باللاعبين، خصوصًا أننا لعبنا ضد لاعبين لديهم خبرة كبيرة".

وأختتم "لورينت" : "خسرنا مباراتين بسبب المستوى التنافسي العالي في البطولة، والذي تسبب في استقبالنا هدفين في آخر الشوط الأول، وهذا دليل على قوة مستوى التنافس".