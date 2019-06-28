بورصة وول ستريت ترتفع بدعم من تفاؤل المستثمرين قبيل قمة العشرين

المستثمرون يتطلعون إلى تقدم بشأن النزاع التجاري بين واشنطن وبكين

أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعًا، يوم الخميس، بعد موجة صعود شملت معظم القطاعات، مع تطلع المستثمرين إلى تقدم بشأن النزاع التجاري المستمر بين الولايات المتحدة والصين عندما يجتمع زعيما أكبر اقتصادين في العالم على هامش قمة مجموعة العشرين.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضًا 11.05 نقطة، أو 0.04%، إلى 26525.77 نقطة، بينما ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 11.14 نقطة، أو 0.38%، ليغلق عند 2924.92 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا مرتفعًا 57.79 نقطة، أو 0.73%، إلى 7967.76 نقطة.

1

28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440 04:28 AM

المستثمرون يتطلعون إلى تقدم بشأن النزاع التجاري بين واشنطن وبكين

بورصة وول ستريت ترتفع بدعم من تفاؤل المستثمرين قبيل قمة العشرين

صحيفة سبق الإلكترونية

نيويورك

0 47

أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعًا، يوم الخميس، بعد موجة صعود شملت معظم القطاعات، مع تطلع المستثمرين إلى تقدم بشأن النزاع التجاري المستمر بين الولايات المتحدة والصين عندما يجتمع زعيما أكبر اقتصادين في العالم على هامش قمة مجموعة العشرين.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضًا 11.05 نقطة، أو 0.04%، إلى 26525.77 نقطة، بينما ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 11.14 نقطة، أو 0.38%، ليغلق عند 2924.92 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا مرتفعًا 57.79 نقطة، أو 0.73%، إلى 7967.76 نقطة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019