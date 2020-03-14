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قالت: تماثلا للشفاء بعد خروجهما من العزل الطبي من مستشفى السلمانية

سفارة المملكة بالبحرين تعلن شفاء حالتَي "كورونا" لمواطنيْن سعودييْن

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أعلنت سفارة خادم الحرمين في البحرين، صباح اليوم، شفاء حالتيْن لمواطنيْن سعودييْن تماثلا للشفاء من "كورونا" المستجد.

وقالت السفارة عبر "تويتر" اليوم: تعلن سفارة خادم الحرمين الشريفين بالمنامة، خروج حالتيْن لمواطنيْن سعودييْن تماثلا للشفاء من كورونا المستجد (COVID-19) بعد خروجهما من العزل الطبي من مستشفى السلمانية في المنامة، مع تمنياتنا لجميع المصابين بالشفاء العاجل.