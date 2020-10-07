حصيلة 24 ساعة.. "كورونا" يصيب 38,984 أمريكياً

إجمالي الوفيات بلغ 210,232

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الـ 24 الساعات الماضية 38,984 إصابة مؤكدة و672 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم (الأربعاء)، أن عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة بلغ 7,475,262 إصابةً.

وأضافت أن عدد الوفيات وصل إلى 210,232 حالة وفاة.