"الخارجية" تقدِّم العزاء والمواساة لأُسر ضحايا حريق سيبيريا

أسفر عن عدد من الوفيات والمصابين

أعربت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية عن بالغ الألم من جراء الحريق الذي اندلع في أحد مناجم الفحم في مقاطعة كيميروفو في منطقة سيبيريا؛ وأسفر عن عدد من الوفيات والمصابين.

وعبَّرت الوزارة عن خالص التعازي والمواساة لأُسر الضحايا، ولجمهورية روسيا الاتحادية الصديقة حكومة وشعبًا، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.

وزارة الخارجية

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26 نوفمبر 2021 - 21 ربيع الآخر 1443 11:38 PM

أسفر عن عدد من الوفيات والمصابين

"الخارجية" تقدِّم العزاء والمواساة لأُسر ضحايا حريق سيبيريا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعربت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية عن بالغ الألم من جراء الحريق الذي اندلع في أحد مناجم الفحم في مقاطعة كيميروفو في منطقة سيبيريا؛ وأسفر عن عدد من الوفيات والمصابين.

وعبَّرت الوزارة عن خالص التعازي والمواساة لأُسر الضحايا، ولجمهورية روسيا الاتحادية الصديقة حكومة وشعبًا، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.

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وزارة الخارجية

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