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أسفر عن عدد من الوفيات والمصابين

"الخارجية" تقدِّم العزاء والمواساة لأُسر ضحايا حريق سيبيريا

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أعربت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية عن بالغ الألم من جراء الحريق الذي اندلع في أحد مناجم الفحم في مقاطعة كيميروفو في منطقة سيبيريا؛ وأسفر عن عدد من الوفيات والمصابين.



وعبَّرت الوزارة عن خالص التعازي والمواساة لأُسر الضحايا، ولجمهورية روسيا الاتحادية الصديقة حكومة وشعبًا، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.