محافظ شقراء يقلّد العميد السلوم رتبته الجديدة

قلّد محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي في مكتبه بمقر المحافظة، العميد سامي بن إبراهيم السلوم مدير إدارة جوازات محافظة شقراء؛ رتبته الجديدة، عقب صدور الأمر السامي الكريم بترقيته لرتبة "عميد"، متمنيًا له التوفيق والسداد في عمله.

وبهذه المناسبة عبّر السلوم عن بالغ شكره وتقديره واعتزازه للقيادة الرشيدة ولمدير عام الجوازات على هذه الثقة، سائلًا المولى عز وجل العونَ والتوفيق والسداد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.