محافظ شقراء يقلّد العميد السلوم رتبته الجديدة

قلّد محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي في مكتبه بمقر المحافظة، العميد سامي بن إبراهيم السلوم مدير إدارة جوازات محافظة شقراء؛ رتبته الجديدة، عقب صدور الأمر السامي الكريم بترقيته لرتبة "عميد"، متمنيًا له التوفيق والسداد في عمله.

وبهذه المناسبة عبّر السلوم عن بالغ شكره وتقديره واعتزازه للقيادة الرشيدة ولمدير عام الجوازات على هذه الثقة، سائلًا المولى عز وجل العونَ والتوفيق والسداد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

0

21 مارس 2021 - 8 شعبان 1442 08:58 PM

محافظ شقراء يقلّد العميد السلوم رتبته الجديدة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 1,031

قلّد محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي في مكتبه بمقر المحافظة، العميد سامي بن إبراهيم السلوم مدير إدارة جوازات محافظة شقراء؛ رتبته الجديدة، عقب صدور الأمر السامي الكريم بترقيته لرتبة "عميد"، متمنيًا له التوفيق والسداد في عمله.

وبهذه المناسبة عبّر السلوم عن بالغ شكره وتقديره واعتزازه للقيادة الرشيدة ولمدير عام الجوازات على هذه الثقة، سائلًا المولى عز وجل العونَ والتوفيق والسداد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021