الدكتوراه بامتياز لـ"الزهراني" بأمريكا

في "أمن المعلومات" من جامعة "أوكلاند"

يتلقى المبتعث في الولايات المتحدة الأمريكية، الدكتور عبدالرحمن درباش عبدالله الزهراني، التهاني والتبريكات، عقب حصوله على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف في مجال "أمن المعلومات" من جامعة "أوكلاند" بولاية "ميتشقين".

وتبارك "سبق" لـ"الزهراني" هذا التفوق، وتتمنى له المزيد من النجاحات في حياته العلمية والعملية.

4

05 إبريل 2019 - 29 رجب 1440 05:53 PM

في "أمن المعلومات" من جامعة "أوكلاند"

الدكتوراه بامتياز لـ"الزهراني" بأمريكا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

2 1,086

يتلقى المبتعث في الولايات المتحدة الأمريكية، الدكتور عبدالرحمن درباش عبدالله الزهراني، التهاني والتبريكات، عقب حصوله على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف في مجال "أمن المعلومات" من جامعة "أوكلاند" بولاية "ميتشقين".

وتبارك "سبق" لـ"الزهراني" هذا التفوق، وتتمنى له المزيد من النجاحات في حياته العلمية والعملية.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019