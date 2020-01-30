"محافظ العارضة" يستقبل فريق جامعة جازان المهتم بالمواقع الأثرية

يستهدف المسح والرصد الميداني لمواقع المنطقة وتصنيفها وتسجيلها

استقبل محافظ العارضة المكلف، خالد بن ناصر البقمي، صباح أمس الأربعاء، الفريق العلمي من جامعة جازان المهتم برصد المواقع التراثية والأثرية في محافظات المنطقة.

في بداية اللقاء، رحّب "البقمي" بالفريق العلمي موجهًا الجهات المعنية في المحافظة بتسهيل مهمتهم لزيارة معالم التراث والآثار في العارضة.

جاء ذلك لتبني جامعة جازان مشروع عمل "موسوعة آثار منطقة جازان"، الذي يهدف لعمل مسح ورصد ميداني لمواقع منطقة جازان الأثرية، وتصنيفها، وتسجيلها، وتقديم عمل موسوعي يُسهم في إبراز العمق الحضاري والتاريخي لهذا الوطن؛ لما تهدف له رؤية السعودية 2030.

وقامت جامعة جازان، بتشكيل فريق علمي للقيام بهذا المشروع من داخل الجامعة.

وفي نهاية اللقاء تَقدّم "الفريق" بجزيل الشكر لـ"البقمي" على حسن الاستقبال.