روسيا تسجل 13592 إصابة جديدة بكورونا و125 وفاة

إجمالي الحالات المصابة وصلت إلى مليون و300 ألف

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 13592 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و125 وفاة.

وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 1.312.310 إصابات؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 22.722 حالة وفاة.

روسيا فيروس كورونا الجديد

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12 أكتوبر 2020 - 25 صفر 1442 11:26 AM

إجمالي الحالات المصابة وصلت إلى مليون و300 ألف

روسيا تسجل 13592 إصابة جديدة بكورونا و125 وفاة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

موسكو

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سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 13592 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و125 وفاة.

وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 1.312.310 إصابات؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 22.722 حالة وفاة.

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