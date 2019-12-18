الحقوقي أنور مالك: القمة الإسلامية المصغرة في كوالالمبور ماتت ودُفِنت قبل ميلادها

قال: يحضرها نظام الملالي الذي قتل وشرّد وعذّب وهجّر ودمّر عدداً من الأوطان

أكد الكاتب والحقوقي ومعد ومقدم برنامج "المراقب" على قنوات "24" السعودية أنور مالك، أن القمة الإسلامية المصغرة في كوالالمبور ماتت ودُفِنت قبل ميلادها، وقال: "إن نظام الملالي يحضرها وهو الذي قتل وشرّد وعذّب وهجّر وأخفى ملايين المسلمين، ودمّر عدداً من الأوطان الإسلامية في إطار مشروع خميني هدام".

وتابع "مالك" قائلاً: "أما غياب المملكة العربية السعودية، فهو طبيعي، فلا يمكن أن تشارك #بلاد_الحرمين في مؤتمر ضرار!".

جاء ذلك في تغريدة للكاتب والحقوقي أنور مالك على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيما يلي نصها:

#القمة_الإسلامية_المصغرة يكفيها ما دفنها قبل ميلادها أن نظام #الملالي يحضرها، وهو الذي قتل وشرّد وعذّب وهجّر وأخفى ملايين المسلمين، ودمّر عدداً من الأوطان الإسلامية في إطار مشروع خميني هدام.

أما غياب #المملكة_العربية_السعودية فهو طبيعي فلا يمكن أن تشارك #بلاد_الحرمين في مؤتمر ضرار!