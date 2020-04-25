هطولات وبَرَد وسيول.. تنبيه متقدم لجازان وتحذير من "المدني"

رياح سطحية وشبه انعدام في الرؤية والحالة تستمر حتى 9 مساءً

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول، تشمل محافظات: الريث، والعارضة، وفيفاء، وهروب، مشيرةً إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة 9 مساءً -بمشيئة الله-.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة جازان

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25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441 01:49 PM

رياح سطحية وشبه انعدام في الرؤية والحالة تستمر حتى 9 مساءً

هطولات وبَرَد وسيول.. تنبيه متقدم لجازان وتحذير من "المدني"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول، تشمل محافظات: الريث، والعارضة، وفيفاء، وهروب، مشيرةً إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة 9 مساءً -بمشيئة الله-.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة جازان

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