شرطة أجياد تحقق في العثور على جثة متحللة داخل خزان مياه بـ"مسفلة مكة"

لشخص من الجنسية الإفريقية فيما باشرت الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب الوفاة

فتحت شرطة العاصمة المقدسة ممثلة بمركز شرطة أجياد، تحقيقاً موسعاً في العثور على جثة متحللة وجدت داخل خزان مياه في أحد المنازل بحي المسفلة.

وتفصيلاً؛ باشرت الجهات الأمنية بلاغاً أفاد بوجود جثة مجهولة الهوية متحللة داخل خزان مياه تابع لأحد المنازل بحي المسفلة. وعند انتقال رجال الأمن لموقع البلاغ، اتضح وجود جثة متحللة داخل خزان مياه تم إخراجها عن طريق الدفاع المدني، وبعد الكشف المبدئي اتضح أن المتوفى من جنسية إفريقية فيما باشرت الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب الوفاة.

ولا زالت التحقيقات جارية للتأكد من هوية الجثة والأسباب الحقيقية للوفاة.