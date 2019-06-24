العراق يعتقل قائدًا بارزًا في "داعش" بحوزته وثائق مهمة

مقتل 14 إرهابيًا في عملية استباقية

اعتقل الأمن العراقي، اليوم (الاثنين)، قائدًا بارزًا في تنظيم "داعش" الإرهابي، وضبط بحوزته أسلحة ووثائق مهمة، في محافظة كركوك شمالي البلاد.

وأفادت خلية الإعلام الأمني في بيان أوردته "سبتوتنيك"، بأن فوج مكافحة إرهاب كركوك، إحدى تشكيلات قوات جهاز مكافحة الإرهاب، قبض على قيادي في عصابات "داعش" الإرهابية.

وأوضحت أن الإرهابي اعتقل في منطقة حي الوحدة وسط كركوك شمال العاصمة بغداد.

في سياق متصل، نفذت القوات العراقية اليوم عملية نوعية بالتنسيق مع التحالف الدولي، لملاحقة فلول "داعش" في كركوك.

وبيّنت خلية الإعلام الأمني أن عملية نوعية استباقية لتعقب فلول عصابات "داعش" الإرهابي، بالتنسيق مع طيران التحالف الدولي، أسفرت عن قتل 14 إرهابيًا جنوبي كركوك.