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قال مغرّدًا: تستقرّ الأجواء بعد شهر من الآن تقريبًا

الزعاق: التقلبات الجوية تستمرّ حتى نهاية رمضان

توقّع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد بن صالح الزعاق، استمرار حالة التقلبات الجوية التي تشهدها مناطق المملكة حتى نهاية رمضان.

وقال عبر حسابه في تويتر: تستمرّ التقلبات الجوية حتى نهاية #رمضان وتستقرّ الأجواء بعد شهر من الآن تقريبًا،

وكانت قد توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطولًا لأمطار رعدية على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم، والشرقية)، فيما تنشط الرياح السطحية على منطقة الحدود الشمالية.