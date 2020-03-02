"الجبير": "كاوست" وضعت المملكة في مصاف الدول المتقدمة صناعيًّا وتقنيًّا

قال إنها أسهمت في تحويل اقتصاد السعودية إلى اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار

أكد المستشار المالي عضو جمعية الاقتصاد السعودية أحمد بن عبدالرحمن الجبير أن جامعة الملك عبدالله (كاوست KAUST) وضعت السعودية في مصاف الدول المتقدمة صناعيًّا وتقنيًّا، واهتمت بالقضايا التي لها صلة مباشرة برفاهية الإنسان السعودي، ووضع الحلول للمشكلات التي تعوق تنميته، وتنمية الوطنية، والعمل على تحويل الأفكار والأبحاث إلى منتجات صناعية، واقتصادية وطنية، وواقع عملي لتحقيق النمو الاقتصادي، ودفع عجلة التنمية، وتوفير الازدهار والرفاهية للمواطنين.. كما تسعى إلى أن تضع الإنسان السعودي في المقدمة، وأن يكون أكثر تميزًا بين شعوب العالم.

وقال المستشار المالي أحمد الجبير لـ"سبق" إن "كاوست KAUST" أسهمت في تحويل اقتصاد السعودية إلى اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، وتفعيل التعاون مع القطاعَيْن العام والخاص، ونقل المعرفة والابتكارات، والتنمية الاقتصادية المستدامة، وطرح التقنيات المبتكرة، وتسويقها في ظل التحول الاقتصادي، ومبادرات الرؤية السعودية 2030م التي يقودها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بكل اقتدار.

وأضاف بأن الجامعة تدعم أسس التعاون والتميز، والعدل والنزاهة، وتشجع الطلبة على التفكير، والإبداع وتطوير الابتكارات والتقنيات، وتستقطب المواهب، والعقول من أبناء وبنات السعودية، وملتزمة بالتمسك بقيم الجامعة التي وُضعت على أسس الإنجاز، والابتكار والتنوع، والنزاهة والانفتاح والاندماج في المجتمع، والتعاون مع نخبة من علماء العالم في وضع الحلول لمعالجة التحديات القائمة، والنهوض بالعلوم، والتقنية لما فيه خير الوطن والمواطن، وشعوب العالم.

وأوضح أن هناك مرافق للأبحاث الأكاديمية، وقسم العلوم، والهندسة البيولوجية والبيئية (BESE)، والهندسة الحاسوبية والكهربائية (CEMSE)، وعلوم الهندسة الفيزيائية (PSE)، ومراكز الأغشية والمواد المسامية، والحفز الكيميائي، والاحتراق النظيف، والعلوم البيولوجية الحاسوبية، والحوسبة الفائقة/ وأبحاث البحر الأحمر، والطاقة الشمسية، وتحلية وإعادة استخدام المياه، ومركز علي النعيمي للأبحاث، وهندسة البترول.

وكان "الجبير" قد زار الأسبوع الماضي جامعة الملك عبد الله (كاوست KAUST) مع نخبة من أعضاء جمعية كُتّاب الرأي، بدعوة من الجامعة، ولاحظ الكثير من الأقسام الأكاديمية، والمراكز البحثية فيها، التي تقوم بدعم الأبحاث العلمية، والتنسيق بين هيئة التدريس والباحثين، وطلاب الدراسات العليا في جميع التخصصات، وتوفير جميع أنواع المختبرات، وأحدث الأجهزة لهم، ودعم بحوثهم العلمية من خلال سبعة مختبرات، والعديد من الورش العلمية.

وأشار "الجبير" إلى أن "التاريخ سجل بادرة سعودية عظيمة، ستذكرها الأجيال المقبلة بكثير من العرفان والامتنان والشكر لصاحب الرؤية الرائدة في بناء هذا الصرح العلمي العظيم؛ إذ تحقق حلم الملك عبد الله – رحمه الله - وانطلاقة الجامعة إلى آفاقها العالمية، ونأمل أن تستمر جامعة الملك عبدالله (كاوست KAUST) في مشاریعها الرائدة لمستقبل بلادنا السعودية، وتكون من أفضل المراكز العالمیة في البحوث والابتكارات، واحتضان الموهوبین من أبناء وبنات الوطن".

وذكر أن الجامعة حققت رؤية وحلم ملك الإنسانية الملك عبد الله -رحمه الله-، الذي قدم عملاً إنسانيًّا، لم يسبقه أحد إليه لصالح اقتصاد الوطن والمواطن.

وختم الجبير تصريحه قائلاً: "أعز الله السعودية؛ لأنها أعزت الإسلام منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - حتى عهد ملك الحزم والعزم الملك سلمان – حفظه الله -. وستبقى السعودية عزيزة دائمًا، وقد قالها وفعلها الملك عبدالله – رحمه الله - فحلمه أصبح حقيقة، وواقعًا وإنجازًا؛ فجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست KAUST) احتلت المرتبة السادسة في العالم، والأولى في الشرق الأوسط، حسب تصنيف مجلة (نيتشر Nature)".

وتعتبر جامعة الملك عبد الله (كاوست KAUST) منارة من منارات الإشعاع العلمي والمعرفة في السعودية، وتستقطب العقول والمواهب المتميزة، وتعمل على تطويرها، واكتشاف الإمكانات الفكرية والإبداعية فيها، وتم افتتاحها في 23 سبتمبر 2009م، وتقع في ثول شمال جدة على البحر الأحمر، وتتوافر فيها جميع الخدمات من إسكان وتعليم، ورعاية صحية، ورياضية وترفيه وحدائق، وأسواق وفنادق، ومطاعم وشواطئ.