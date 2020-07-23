التأمينات: للأرملة الحق في الجمع بين المعاش المستحق عن زوجها المشترك ومعاشها التقاعدي

قالت: المستفيدة من معاش أفراد العائلة يصرف لها منحة زواج تعادل نصيبها الشهري 18 مرة

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن المستفيدة من معاش أفراد العائلة (الأرملة والبنت وبنت الأبن والأخت) يصرف لها منحة زواج في حالة زواجها تعادل نصيبها الشهري 18 مرة.

وأضافت المؤسسة عبر حسابها في "تويتر" اليوم: للأرملة الحق في الجمع بين نصيبها من المعاش المستحق عن زوجها المشترك ومعاشها التقاعدي.

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التأمينات الاجتماعية

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23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441 12:08 PM

قالت: المستفيدة من معاش أفراد العائلة يصرف لها منحة زواج تعادل نصيبها الشهري 18 مرة

التأمينات: للأرملة الحق في الجمع بين المعاش المستحق عن زوجها المشترك ومعاشها التقاعدي

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن المستفيدة من معاش أفراد العائلة (الأرملة والبنت وبنت الأبن والأخت) يصرف لها منحة زواج في حالة زواجها تعادل نصيبها الشهري 18 مرة.

وأضافت المؤسسة عبر حسابها في "تويتر" اليوم: للأرملة الحق في الجمع بين نصيبها من المعاش المستحق عن زوجها المشترك ومعاشها التقاعدي.

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المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التأمينات الاجتماعية

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