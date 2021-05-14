بالفيديو .. آلاف الأردنيين يزحفون نحو الحدود مع فلسطين

مظاهرات واسعة وطالبوا السلطات بفتحها لدعم أشقائهم

زحف آلاف المتظاهرين الأردنيين، اليوم الجمعة، نحو الحدود الأردنية الفلسطينية؛ مطالبين السلطات بفتحها لدعم الشعب الفلسطيني.

وشهدت جميع محافظات المملكة تظاهرات منددة بالعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في القدس وقطاع غزة؛ بحسب "روسيا اليوم".

ويأتي تفاعل الأردنيين مع دعوات الاحتشاد ضمن هاشتاغ "#يلا_على_الحدود".

ومن المقرر أن يؤدي المحتشدون خطبة وصلاة الجمعة في منطقة الكرامة الحدودية، لمؤازرة الشعب الفلسطيني.

وأفادت وكالة "وفا" بأن المشاركين توافدوا صباحًا إلى الحدود مع فلسطين، حاملين الأعلام الفلسطينية، بالإضافة إلى لافتات منددة بالاعتداءات الإسرائيلية في القدس وغزة.

وخلال الأيام الماضية، شهدت معظم المدن الأردنية وقفات واعتصامات تضامنًا ودعمًا للمقدسيين، وتنديدًا بالاعتداءات الإسرائيلية في القدس وقطاع غزة.

كما شهد محيط سفارة إسرائيل في عمان وقفات جماهيرية، طالبت الحكومة الأردنية بطرد السفير الإسرائيلي من عمان.