التحالف: إحباط هجوم عدائي "حوثي" وشيك باستخدام زورقين مفخخين بجنوب البحر الأحمر

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، إحباط عملية هجوم عدائي وشيك باستخدام زورقين مفخخين بجنوب البحر الأحمر من قِبَل المليشيا الحوثية.
وقال التحالف: تم تدمير زورقين مفخخين مُسَيّرين عن بُعد مقابل ميناء الصليف قبل تنفيذ العملية العدائية.
وأوضح التحالف أن تهديد المليشيات الحوثية لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية مستمر.
قال: تم تدمير زورقين مفخخين مُسَيّرين عن بُعد مقابل ميناء الصليف قبل تنفيذ العملية العدائية
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، إحباط عملية هجوم عدائي وشيك باستخدام زورقين مفخخين بجنوب البحر الأحمر من قِبَل المليشيا الحوثية.
وقال التحالف: تم تدمير زورقين مفخخين مُسَيّرين عن بُعد مقابل ميناء الصليف قبل تنفيذ العملية العدائية.
وأوضح التحالف أن تهديد المليشيات الحوثية لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية مستمر.