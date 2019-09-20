"المعلمي" يستقبل القنصل العام للمملكة في نيويورك

استعرضا الجهود المشتركة بما يخدم المصالح الوطنية

التقى المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي؛ مساء أمس، في مكتبه بمقر الوفد في نيويورك، القنصل العام للمملكة في نيويورك حاتم الغامدي.

وجرى خلال اللقاء استعراض الجهود المشتركة، والتعاون بين وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، وقنصلية المملكة في نيوريورك، بما يخدم المصالح الوطنية ويحقق طموحات القيادة -حفظها الله-.