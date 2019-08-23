"زعيم" ما أروعه.. أكرم ضيافة "أبها" بالأربعة

في مباراته الأولى بدوري محمد بن سلمان للمحترفين

تصوير: ماجد البقمي

نجح فريق الهلال الأول لكرة القدم في حصد أول ثلاث نقاط من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد تغلبه على فريق أبها بنتيجة 4-2، وذلك في المباراة التي أُقيمت على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض ضمن الجولة الأولى من الدوري.

المباراة:

بدأت المباراة هادئة من الطرفين قبل أن يتلقى رزفان مدرب فريق الهلال الصدمة الأولى في المباراة عند الدقيقة العاشرة بعد إصابة عبدالله عطيف، التي غادر إثرها ملعب المباراة، وحل مكانه كاريلو.

وفي الدقيقة الـ14 مرر جيوفينكو كرة إلى هتان باهبري الذي انطلق وواجه المرمى، وسددها، لكنها مرت بجوار المرمى.

وعند الدقيقة الـ20 نجح أبها في تسجيل الهدف الأول عن طريق هجمة منظمة، وصلت إلى إيما الذي واجه المعيوف، وأودعها الشباك.

ضغط الهلال منذ الدقيقة الـ32 على مرمى أبها، وهدد بشكل متواصل؛ لتشهد الدقيقة الـ38 هدف التعادل للهلال، سجله قوميز بعد تمريرة هتان باهبري، وصلت لقوميز على قوس منطقة الجزاء، وسددها في الشباك.

الدقيقة الـ43 شهدت هدفًا ثانيًا للهلال من قوميز بعد ركلة ركنية، وصلت لياسر الشهراني، توغل، ولعبها أرضية زاحفة، اقتنصها قوميز.

بدأ الشوط الثاني بهدف لفريق أبها، قرر الحكم إلغاءه بعد الرجوع لتقنية الفيديو بحجة التسلل.

نجح الهلال في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة الـ63 من خطأ على قوس منطقة الـ18، نفذه جيوفينكو على يمين الحارس.

وتحصل فريق أبها عند الدقيقة الـ80 على ركلة جزاء بعد تدخُّل جانغ هيون مدافع الهلال على سعد بقير الذي نفذها في الشباك على يسار عبدالله المعيوف.

نجح عمر خربين في تأمين النتيجة للهلال بعد تسجيله الهدف الرابع عبر ركلة ركنية في الدقيقة الـ85، ضربها برأسه في الشباك.