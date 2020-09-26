"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على وسط المملكة وشرقها

سماء غائمة تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً قد تتخللها سُحب رعدية على أجزاءٍ من مرتفعات جازان وعسير، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشمالية من وسط المملكة وشرقها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 20 - 42 كم/ساعة، وتكون غربية إلى شمالية غربية تتحوّل ليلاً شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين وربع على الجزأين الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12 - 32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.