وزير الإعلام يكلف "النبط "رئيساً لنادي الجوف الأدبي الثقافي

أصدر وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، قراراً بتكليف عبدالعزيز بن سعود النبط، رئيساً لنادي الجوف الأدبي الثقافي.

وعبّر "النبط" عن تقديره لثقة وزير الإعلام، مشيراً إلى أن هذا التكليف سيكون حافزاً لبذل مزيد من الجهد لخدمة الأدب والثقافة في هذا الوطن المعطاء.

كما رفع شكره وتقديره لأمير منطقة الجوف ولوزير الثقافة على دعمهما لبرامج وأنشطة النادي الأدبي الثقافي.