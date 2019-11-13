رينارد: نسعى للخروج بنتيجة إيجابية.. وبرودة الأجواء لصالح أوزبكستان

العويس: ندرك أهمية الفوز وخطف الصدارة

أكد الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي أن مواجهة أوزبكستان تعد مفصلية في المجموعة كونها تشهد صراعاً على الصدارة، مشيراً إلى أن درجة الحرارة المنخفضة تصب في مصلحة المستضيف.

وجاء حديث المدرب الفرنسي في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة أوزبكستان لحساب الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وقال أيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي: "تنتظرنا مباراة مهمة خاصة بعد النتائج السابقة في التصفيات، لذلك يجـب أن نكون بنفس مستوى القوة التي لعبنا بها في المباراة الماضية أمام منتخب فلسطين".

وتابع: منتخب أوزبكستان من المنتخبات المميزة في قارة آسيا وجميع المنتخبات التي تلاقيه تجد صعوبة حينما تواجهه، كوني مدرباً يجب علي أن أعرف نقاط القوة والضعف لدى منافسنا.

وأوضح رينارد أن تفاوت درجات الحرارة بين أوزبكستان والسعودية يجعلها نقطة إيجابية لمصلحة منتخب أوزبكستان، لذلك قدمنا بشكل مبكر إلى هنا من أجل التأقلم مع الأجواء.

من جانبه قال محمد العويس حارس المنتخب السعودي: "ندرك بأن مباراتنا أمام منتخب أوزبكستان تمثل الصدارة لذلك تحظى بأهمية كبيرة حيث نسعى من خلالها إلى تحقيق الفوز".