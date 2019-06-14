الأهلي يرفض عرضاً أرجنتينياً لاستعارة "باولو دياز"

كشفت مصادر إعلامية أرجنتينية رفض نادي الأهلي عرض فريق ريفر بليت بطل كأس ليبرتادوريس لاستعارة خدمات لاعبه التشيلي باولو دياز لمدة عام.

ووفقاً لصحيفة "TyC Sports" فإن مسؤولي ريفر بليت عرضوا استعارة اللاعب لمدة عام مع أفضلية الشراء في نهاية الإعارة لكن إدارة الأهلي رفضت إعارة اللاعب وطالبت نادي ريفر بليت بشراء عقد باولو دياز بشكل نهائي مقابل 5 ملايين دولار.

ونقلت الصحيفة الأرجنتينية عن اللاعب قوله، إنه يفكر في عدم العودة للدوري السعودي عقب انتهاء بطولة كوبا أمريكا، وسيبذل جهوده مع مسؤولي الأهلي من أجل السماح له بالرحيل.

ويعد باولو دياز، الذي خاض من قبل تجربة في الدوري الأرجنتيني من خلال الدفاع عن ألوان سان لورينزو، هدفاً أساسياً لريفر بليت.

ولعب المدافع التشيلي مع الأهلي في الموسم 33 مباراة صنع فيها هدفين، ومن المتوقع مشاركة اللاعب مع منتخب بلاده في كوبا أمريكا التي ستقام في البرازيل.

يذكر أن الأهلي تعاقد مع باولو دياز في الصيف الماضي، قادماً من فريق سان لورينزو الأرجنتيني بعقد لثلاث سنوات.