شاهد "خير المدينة".. 28 ألف سلة غذائية وبرامج لـ6500 مستفيد

4500 متطوع حُملت على سواعدهم جهود المبادرة.. و"الحربي" يثمّن

نجحت مبادرة "خير المدينة المنورة"، في الوصول إلى المستهدفين بتوزيع الكميات الكبيرة من سلات المواد الغذائية والوجبات خلال وقت قياسي بسواعد نحو 4500 متطوع ومتطوعة، ومنسوبي الجمعيات الخيرية في المنطقة، وبمساندة من البريد السعودي الذي نجح حتى يوم أمس في إيصال أكثر من 13 ألف سلة غذائية تمثّل ثمار الاتفاقية التي رعاها الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة بين مبادرة خير المدينة ومؤسسة البريد السعودي لإيصال وتوزيع 15 ألف سلة غذائية مكونة من 16 صنفًا غذائيًّا تُقدّمها المبادرة للمحتاجين والمتضررين من المواطنين والمقيمين الذين تأثروا من جائحة فيروس كورونا في منطقة المدينة المنورة.

وأوضح المشرف على مبادرة "خير المدينة" رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة الدكتور عبدالمحسن بن معيض الحربي، أن مبادرة "خير المدينة" وبمتابعة وتوجيهات من الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة تُواصل عملها لتقديم خدمات متنوعة تشمل توفير الاحتياجات المعيشية والصحية والتوعية الصحية والدعم الاجتماعي والتوعية الأسرية، ونعمل في مجلس الجمعيات الأهلية في منطقة المدينة المنورة بمشاركة وتعاون المؤسسات والجمعيات الأهلية؛ لتقديم كل أنواع الدعم والرعاية من خلال جمعيات متخصصة تمتلك خبرة كبيرة في المساهمة بفعالية في ما يتم من أعمال على مدار الساعة.

وأضاف، أنه في مجال الدعم الأسري قدّمت الجمعيات المتخصصة في هذا المجال برامج تدريبية وتوعوية عن بُعد لنحو 6500 مستفيد في منطقة المدينة المنورة حتى الآن، كما قدّم المتخصصون في تلك الجمعيات من خلال مبادرة "خير المدينة المنورة" أكثر من 700 استشارة متخصصة من خلال رقم الهاتف الذي تم إعلانه لاستقبال كل الاستشارات الأسرية، وتقديم الدعم والمساندة لجميع الأسر في المنطقة.

وأشاد "الحربي" بالجهود التي يبذلها الجميع؛ وخصوصًا المتطوعون الذين يقدمون الكثير من الجهد والعطاء، وبالتعاون والدعم الذي يُبديه كافة أفراد مجتمع منطقة المدينة المنورة لتحقق "خير المدينة" أهدافها.