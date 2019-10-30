إعلان نتائج القبول النهائي لرتبة "جندي" بكلية الملك فهد الأمنية

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية بالمديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية للرجال على رتبة (جندي).
ودعت الإدارة المتقدمين إلى زيارة الموقع الإلكتروني لبوابة التوظيف (أبشر - التوظيف) على الرابط التالي www.jobs.sa ، لمعرفة نتائج القبول النهائي والطلبات.

كلية الملك فهد الأمنية وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية الخدمة العسكرية

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30 أكتوبر 2019 - 2 ربيع الأول 1441 04:42 PM

إعلان نتائج القبول النهائي لرتبة "جندي" بكلية الملك فهد الأمنية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية بالمديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية للرجال على رتبة (جندي).
ودعت الإدارة المتقدمين إلى زيارة الموقع الإلكتروني لبوابة التوظيف (أبشر - التوظيف) على الرابط التالي www.jobs.sa ، لمعرفة نتائج القبول النهائي والطلبات.

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كلية الملك فهد الأمنية وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية الخدمة العسكرية

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