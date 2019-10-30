إعلان نتائج القبول النهائي لرتبة "جندي" بكلية الملك فهد الأمنية

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية بالمديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية للرجال على رتبة (جندي).

ودعت الإدارة المتقدمين إلى زيارة الموقع الإلكتروني لبوابة التوظيف (أبشر - التوظيف) على الرابط التالي www.jobs.sa ، لمعرفة نتائج القبول النهائي والطلبات.