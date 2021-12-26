شرطة جازان: إيقاف مقيم بحوزته 141 كلجم من القات المخدِّر مخبأة في تجاويف "سطحة" لنقل المركبات

اتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وأُحيل لجهة الاختصاص

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأن القوة الخاصة لأمن الطرق بمركز الضبط الأمني بمحافظة الدرب تمكَّنت من القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية، بحوزته (141) كيلو جرامًا من نبات القات المخدِّر مخبأة في تجاويف "سطحة" لنقل المركبات.



وأبان أنه جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى جهة الاختصاص.