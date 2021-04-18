المملكة تقدم التعازي والمواساة في ضحايا حادث قطار مدينة طوخ في مصر

أعربت عن بالغ الأسى لحادث القطار متمنية الشفاء العاجل للمصابين

تعرب وزارة خارجية المملكة العربية السعودية عن بالغ الأسى لحادث قطار مدينة طوخ بالقرب من العاصمة المصرية القاهرة، وما نتج عنه من وقوع ضحايا ومصابين.



وتعبر المملكة عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، ولجمهورية مصر العربية الشقيقة قيادةً وحكومةً وشعبًا، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.