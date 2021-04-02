"أبوديه" معلقاً على إصابات كورونا: ما هكذا تورد الإبل.. إذا لم نتغير نخاف من الأسوأ

"الصحة" أعلنت تسجيل 728 إصابة جديدة بالفيروس في أعلى ارتفاع منذ أشهر

علق المذيع بقناة الإخبارية الإعلامي جبريل أبو دية على ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا التي وصلت اليوم الجمعة إلى 728 حالة في أعلى ارتفاع لها منذ أشهر، قائلاً "والله ما هكذا تورد الإبل يا إخواني وأخواتي" حتى في الهجر ارتفعت حالات كورونا.

وفي التفاصيل، قال "أبو دية" :صدقوني إذا لم نتغير نخاف من الأسوأ لا محالة وختم "اللهم سترك".

وأعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة 2 أبريل 2021، تسجيل 728 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 391325 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 404 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 378873 حالة ولله الحمد، فيما سجلت 8 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6684 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 5768 والحالات الحرجة 735 حالة.