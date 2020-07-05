"الصحة" تعلن تسجيل 3580 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 209509

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 05 يوليو 2020، تسجيل 3580 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 209509 حالة .

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1980 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 145236 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 58 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1916 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 62357 والحالات الحرجة 2283 حالة .