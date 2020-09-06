"المعمر" يبحث مع قيادات "صحة الطائف" الارتقاء بالخدمات الصحية

تفقد "تخصصي الملك عبدالعزيز" وألقى محاضرة عن رؤية 2030

اجتمع رئيس المجلس الاستشاري للتجمع الصحي بمحافظة الطائف الدكتور عبدالرحمن المعمر، وبحضور مدير صحة الطائف سعيد جابر القحطاني، أمس، بقيادات صحة الطائف ومدراء المستشفيات بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي؛ حيث تمت مناقشة ما تم إقراره خلال جلسة أعضاء اللجان الفرعية البالغ عددها ١١ لجنة فرعية، والتي عُقدت خلال الأسبوع الماضي وجرى فيها بحث ما لدى اللجان من معوقات وما لديهم من خطط وبرامج.

وتفقد "المعمر" مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف؛ حيث كان في استقباله مدير البرنامج الدكتور علي الزهراني والمساعدون، وشملت الزيارة الاطلاع على الخدمات الصحية والرعاية الطبية التخصصية المقدمة بالمستشفى من خلال زيارات الأقسام الطبية والفنية، والمراكز التخصصية، وأيضًا افتتاح معرض الخدمات الصحية.

وألقى "المعمر" في الختام محاضرة لقيادات وموظفي المستشفى، بيّن خلالها أهداف المجلس التي تتمحور حول الرؤية الوطنية للمملكة العربية السعودية التي تنبثق منها رؤية التحول الصحي في وزارة الصحة في سبيل الارتقاء بالخدمات الصحية ورفع جودة الرعاية الصحية وفق رؤية صحية وطنية.