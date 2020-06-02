"الحفاف" إلى رتبة رائد بشرطة نجران

قلَّد مدير شرطة منطقة نجران، اللواء سعيد أبو ذيبه، الرائد سامي بن خليل الحفاف، رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر الملكي بترقيته إلى رتبة "رائد".

و عبر "الحفاف" عن سعادته بالترقية، مؤكداً أنها ستكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الدين، والوطن.

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02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441 02:46 PM

"الحفاف" إلى رتبة رائد بشرطة نجران

صحيفة سبق الإلكترونية

نجران

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قلَّد مدير شرطة منطقة نجران، اللواء سعيد أبو ذيبه، الرائد سامي بن خليل الحفاف، رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر الملكي بترقيته إلى رتبة "رائد".

و عبر "الحفاف" عن سعادته بالترقية، مؤكداً أنها ستكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الدين، والوطن.

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