"الحفاف" إلى رتبة رائد بشرطة نجران

قلَّد مدير شرطة منطقة نجران، اللواء سعيد أبو ذيبه، الرائد سامي بن خليل الحفاف، رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر الملكي بترقيته إلى رتبة "رائد".
و عبر "الحفاف" عن سعادته بالترقية، مؤكداً أنها ستكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الدين، والوطن.
قلَّد مدير شرطة منطقة نجران، اللواء سعيد أبو ذيبه، الرائد سامي بن خليل الحفاف، رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر الملكي بترقيته إلى رتبة "رائد".
و عبر "الحفاف" عن سعادته بالترقية، مؤكداً أنها ستكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الدين، والوطن.