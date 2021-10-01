لاعبو الأخضر ينتظمون السبت في معسكر جدة

استعدادًا لمباراتَيْ اليابان والصين

ينتظم لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء غد السبت في مقر معسكرهم بمدينة جدة استعدادًا لخوض الجولتَين الثالثة والرابعة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022. وستُقام كلتا المواجهتين على "مدينة الملك عبدالله الرياضية". وسيستضيف الأخضر نظيره المنتخب الياباني في السابع من شهر أكتوبر الجاري، فيما يستضيف الأخضر نظيره المنتخب الصيني في الثاني عشر من الشهر نفسه.



وسيخضع اللاعبون يوم غد فور انتظامهم في المعسكر لفحص فيروس (كوفيد-19)؛ وذلك من أجل التأكد من سلامتهم.



وسيُجري الأخضر مساء غد السبت حصة تدريبية على "الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية" عند الساعة الثامنة مساء، وتقرر أن تكون الحصة التدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.



تجدر الإشارة إلى أن قائمة المدير الفني إيرفي رينارد ضمت (25) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، أسماؤهم على النحو الآتي: محمد العويس، زيد البواردي، فواز القرني، محمد اليامي، محمد خبراني، عبدالله مادو، عبدالإله العمري، علي البليهي، سعود عبدالحميد، حسين قاسم، سلطان الغنام، ياسر الشهراني، ناصر الدوسري، علي الحسن، عبدالإله المالكي، محمد كنو، سامي النجعي، سلمان الفرج، محمد الكويكبي، فهد المولد، عبدالرحمن غريب، عبدالرحمن العبود، أيمن يحيى، فراس البريكان وصالح الشهري.



الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني السعودي يأتي في المجموعة الثانية ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، إلى جانب منتخبات (اليابان، أستراليا، الصين، عُمان وفيتنام).



تجدر الإشارة إلى أن الأخضر تمكن من تحقيق العلامة الكاملة في الجولتَين الأولى والثانية برصيد ست نقاط بفوزه على منتخبَي فيتنام وعُمان.