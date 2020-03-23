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التركيز على مواجهة الجائحة هو الأولوية في الوقت الحالي

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يناقشون تداعيات "كورونا"

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ناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عبر تقنية الفيديو الجهود الجارية لإعادة مئات الآلاف من المواطنين الأوروبيين الذين تقطعت بهم السبل في الخارج بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وشهد اللقاء مناقشة الانعكاسات الجيو سياسية للجائحة والجهود المبذولة لإبطاء انتشار الفيروس على المبادرات الدبلوماسية الأخرى.

وتحدث الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل؛ أن التركيز على مواجهة الجائحة هو الأولوية في الوقت الحالي.