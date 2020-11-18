"الجبير" يبحث مستجدات القضايا مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي

استعراض العلاقات التاريخية مع السفير البريطاني لدى المملكة

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون العسكرية رينيه كلارك كوبر.

وجرى خلال الاستقبال، بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبل الوزير الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، سفير بريطانيا لدى المملكة نيل كرومبتون حيث جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، وأبرز المستجدات والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.